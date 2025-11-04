وزير المالية يبرز أهمية الإدارة الجبائية في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا

أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على أهمية الإدارة الجبائية في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا. مشدّدا على أهمية تضافر جهود دول القارة في هذا المنحى.

وأوضح بوالزرد، خلال مراسم الإفتتاح الرسمي لأشغال الإجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية، تحت شعار “إعتماد مقاربات فعالة ومصوبة من أجل أنظمة جبائية منصفة”. أن هذا المنتدى يمكنه لعب دور كبير في توحيد جهود الدول الإفريقية والإدارات الجبائية لبلوغ النجاعة والأهداف. التي تمكن من إدارة التطور والتنمية بصفة متوازنة وخاصة في إطار العدالة الإجتماعية.

ولفت الوزير، بالمناسبة، إلى أهمية الإدارة الجبائية لمختلف دول العالم، خاصة الدول الإفريقية التي ما تزال في طور التنمية والبحث عن سبيل لاختصار الطريق وبلوغ الأهداف”.

من جهته، دعا رئيس المنتدى، إدوارد كييسويتر، إلى توحيد الجهود لتحقيق رؤية أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 لقارة متكاملة، مزدهرة ومستقلة ماليا. تحقق الكرامة والازدهار لكل مواطن إفريقي، مبرزا الثروات الطبيعية “الهائلة” والعقول “المبدعة” التي تزخر بها القارة.

وثمّن المتحدث التقدم الملموس المحرز من طرف العديد من الدول الإفريقية في مجال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. مشيرا إلى أن هذا الأمر قد ساهم في استعادة مليارات الدولارات التي تعود ملكيتها للشعوب الإفريقية، وهي “إنجازات تعد خطوة جوهرية نحو تمويل التنمية من الداخل”.

في سياق متصل، أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء أنظمة جبائية عادلة، تضمن مساهمة الأثرياء والشركات الكبرى بنصيبهم العادل من الضرائب. وتحمي أصحاب الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة، مع تعزيز التعاون الإفريقي والدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى الخارج.