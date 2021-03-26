وزير المالية يتباحث سبل التعاون مع السفير المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر

إستقبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، السفير المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء جاء بهدف مناقشة مختلف مجالات التعاون والوسائل الكفيلة بتعزيزه.

وأوضح البيان، أن الطرفان إستعرضا مختلف مجالات التعاون التي تربط بلدنا بمختلف وكالات نظام الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى التبادلات تمحورت حول إمكانيات التعاون والأعمال الكفيلة بتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات لاسيما المالية.

ووقد الوزير واقع تطور الوضعية الإقتصادية الإجمالية للبلد، وسياسات الإصلاح التي بادرت بها الحكومة الجزائرية قصد ضمان حركية النشاطات الاقتصادية ومواصلة جهود تنويع الإقتصاد الوطني.

وأبرز الوزير، العناصر الأساسية للإصلاحات التي قام بها قطاع المالية في مجالات الجباية وميزانية الدولة وسوق المالية والنظام البنكي.

وقدم بن عبد الرحمان المحاور الكبرى للانعاش الاقتصادي وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لرفع تحدي مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

من جهته، تطرق السفير والمنسق المقيم للأمم المتحدة إلى واقع تطور التعاون مع الجزائر.

وأعرب الدبلوماسي الأممي عن جاهزية مختلف وكالات الأمم المتحدة لمرافقة الجزائر في مساعيها لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بترقية النمو الإقتصادي الشامل والمستدام.