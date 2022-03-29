وزير المالية يتباحث فرص الإستثمار مع وفد من أوريدو

إستقبل وزير المالية، عبد الرحمان راوية أمس الإثنين، وفدا من المجموعة القطرية أوريدو. و تطرق معه إلى الفرص المتاحة من أجل توسيع الإستثمارات القطرية لتشمل قطاعات جديدة.

وحسبما نقلته “وأج”، فقد قاد هذا الوفد رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو للاتصالات، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني. الذي استقبل من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما رحب الطرفان بهذه المناسبة بالنفس الجديد الذي تعرفه العلاقات الثنائية. وهذا بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الجمهورية إلى قطر شهر فيفري الفارط”. واستعرض وزير المالية راوية والوفد القطري “واقع الإستثمارات القطرية بالجزائر. والفرص المتاحة من أجل توسيعها لتشمل قطاعات جديدة.

كما عبّر الوفد القطري خلال هذا الإجتماع عن إرتياحه للسير الحسن لإستثماراته بالجزائر. معربا عن إهتمامه الكبير بتطوير وتنويع النشاطات في الجزائر. لاسيما بعد الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية الجزائر في مجال الإستثمار والشراكة.

واغتنم وزير المالية راوية لتقديم سياسة الحكومة الجزائرية والأعمال التي تعتزم إطلاقها من أجل ترقية مناخ أعمال مواتي للإستثمار وللمؤسسة.

وأشار الوزير، إلى المراجعة القريبة للمنظومة التشريعية المتعلقة بالإستثمار في الجزائر بهدف تبسيط وتسهيل العمل الاستثماري.

كما اتفق الطرفان الجزائري والقطري على العمل سويا من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الإثنين، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة. الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس إستثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للإستثمار. ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو للإتصالات. وأضاف البيان، أن اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

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