وزير المالية يتباحث مع رئيسة بنك البريكس

أجرى لعزيز فايد، وزير المالية، لقاءً عبر تقنية التحاضر عن بعد، اليوم الخميس، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد.

وحسب بيان الوزارة، فقد شكّل اللقاء فرصة للتعريج على موافقة مجلس محافظي بنك التنمية الجديد على طلب انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة. كما تبادل الطرفان الآراء حول الخطوات القادمة بشأن هذا الانضمام وضمان مشاركة فعالة لبلادنا ضمن هذه المؤسسة.

وبالمناسبة، قدّم وزير المالية شكره لمُحاورته على الجهود المبذولة من أجل تسهيل وتسريع انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد. وأكد، فايد، على التوافق في الرؤية وأهداف بنك التنمية الجديد مع أولويات بلادنا. لا سيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتضامن بين دول الجنوب لتحقيق نمو مشترك وشامل.

من جهتها، هنأت ديلما روسيف، الوزير، على تحقيق هذه الخطوة المهمة جدًا في عملية الانضمام. كما أشارت إلى أن طلب الانضمام تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد. خلال الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين الذي عُقد بكيب تاون نهاية أوت الماضي.

وأضافت، ديلما، أن مؤسستها مستعدة للعمل بشكل مشترك مع الجزائر لتحقيق أهداف التنمية التي سطرها بنك التنمية الجديد.

واختتم البيان باتفاق الطرفين على الحفاظ على حوار دائم بين الجزائر وبنك التنمية الجديد من أجل تعزيز العلاقات التعاونية بين الجانبين.