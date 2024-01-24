وزير المالية يتباحث مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

إستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو مرفوقا بوفد من هذه المؤسسة.

وخلال اللقاء إستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء وضع التعاون بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وذكّر فايد بالتاريخ الذي يجمع بين الجزائر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الجزائر هي عضو مؤسس لهذه المؤسسة المالية، وقد سبق وترأسها الراحل إدريس الجزائري على مدار عهدتين متتاليتين.

كما أشار فايد بتدابير التسهيلات والدعم المسجل لفائدة هذا القطاع في قانون المالية لسنة 2024. بالرغم من القيود المطروحة من حيث الميزانية، مبرزا رغبة الحكومة الجزائرية في جعل القطاع الزراعي موردا من موارد الثروة والتوظيف وأحد المسهمين في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

ومن جهته، أكد لاريو على رغبة المؤسسة التي يديرها في العمل على تعزيز علاقاتها مع بلادنا، متوجها بالشكر للحكومة الجزائرية على حفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال استضافته في الجزائر.