وزير المالية يتباحث مع مسؤولي قسم المالية العامة بصندوق النقد الدولي

تباحث وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، عبر تقنية التواصل المرئي، مع مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد الدولي.

وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء يندرج في إطار مشاركة الوزير في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

كما يشكل الإجتماع فرصة للتطرق إلى وضع وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد في مجال المالية العامة.

وأضاف المصدر، أن المحادثات تمحورت أساسا حول “الدعم التقني الذي تقدمه المؤسسة، والذي يشمل العديد من الجوانب ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالميزانية والضرائب والجمارك”.

من جهته، أشاد الوزير بنوعية الدعم التقني الذي يقدمه صندوق النقد لفائدة وزارة المالية.

وأضاف أن هذا الدعم قد مكّن من تقديم توصيات ذات صلة لا سيما فيما يخص عصرنة الادراة الضريبية والجمركية وإعداد إحصائيات مالية.

كما تم الإتفاق على “الإستمرار في هذه المرافقة، خصوصا في إطار تنفيذ الإصلاحات المتخذة في الجزائر من طرف الإدارات التي تخص الميزانية والضرائب”.