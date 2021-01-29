وزير المالية يتحادث مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر حول التعاون المالي الثنائي

إستقبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن أمس الخميس رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك.

وأفاد بيان للوزارة، أن الطرفين إستعرضا خلال هذا اللقاء، لمحة عامة عن التعاون الإقتصادي والمالي الثنائي.

خاصة فيما يتعلق بوضعية وآفاق التعاون بين وزارة المالية والجانب الأوروبي.

وأضاف البيان، أن الطرفين رحبا بالتطور الإيجابي الذي شهده التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، سياسيا واقتصاديا.

حيث اعتبرا أن إمكانات تطوير وتوسيع هذه العلاقات نحو عدد أكبر من المجالات لا تزال كبيرة.

وأشار البيان ذاته، إلى أن مسألة دعم الإصلاحات وتحديث إدارة المالية العمومية في الجزائر كانت في صميم المحادثات.

من جهته أكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي إستعداد الجانب الأوروبي لتوسيع هذا التعاون وتقديم الدعم اللازم للمشاريع في هذا المجال.

وأشار وزير المالية إلى مسعى الحكومة الجزائرية في مجال السياسة الاقتصادية والمالية، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الجزائري.

كما تناولت المحادثات، موضوع تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشاد أورورك بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الجزائرية لتخفيف الإجراءات التي تؤطر الإستثمارات.

وأكد في هذا السياق، أنه تطور، من شأنه أن يشجع الشركات الأوروبية على ترسيخ وجودها في السوق الجزائرية.

من جهته أكد بن عبد الرحمن إستعداد الجزائر للعمل من أجل ضمان إطار قانوني مستقر وشفاف قادر على توفير الظروف المثلى لاستقرار الشركات الأوروبية في الجزائر في إطار شراكة “رابح- رابح”.