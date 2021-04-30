وزير المالية يتحادث مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي

تحادث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور وفريقه.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن المحادثات جرت أمس الخميس عبر تقنية التواصل المرئي.

ويندرج اللقاء في إطار مشاركة وزير المالية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف البيان، أن الإجتماع شكّل فرصة لمناقشة التداعيات الإقتصادية والتحديات التي فرضها فيروس كورونا، وكذا أفضل طريقة لصندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم دعمه للبلد عبر المساعدة التقنية.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر على صعيد المخططات الجبائية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد -19.

وأكد الوزير، أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الجائحة تطلبت حشد وسائل مالية إضافية في الميزانية التي بلغت 1.3 مليار دولار.

وكشف الوزير، أنه على المستوى الجبائي، شرعت الجزائر في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع العمل على إشراك أكبر للسكان الناشطين في القطاع غير الرسمي.

كما شدّد على أن الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزانياتية على أساس ترشيد الإنفاق العام، وتهدف إلى تحسين التحكم في المخاطر الميزاناتية.

من جهته، إعتبر أزعور، أنه حتى لو أن الإنتعاش الإقتصادي العالمي يرتقب في عام 2021، فإن إستمرار الإلتزام بالسياسات العامة يظل ضروريا لدعم هذا التعافي.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنشاء مساحات الميزانية اللازمة لهذا الغرض.

وأعرب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عن “تقديره” لشراكة مؤسسته مع الجزائر.

كما جدّد استعداد الصندوق لمواصلة مرافقته لعملية الإصلاح التي بدأتها الجزائر من خلال إجراءات المساعدة التقنية والاستشارات.