وزير المالية يتحادث مع ممثل البنك العالمي

إستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، المدير الممثل للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى مجلس إدارة مجموعة البنك العالمي، سيد طوكير حسين شاه. حيث تحادث معه حول التحديات الإقتصادية والإجتماعية للجزائر والمنطقة.

ويندرج اللقاء في إطار سعي حسين شاه “من جنسية باكستانية”. عن فهم معمق للسياق الإقتصادي والإجتماعي للجزائر والتحديات التي يواجهها بلدنا وبلدان المنطقة.

كما أعرب وزير المالية خلال هذا اللقاء عن إلتزام الجزائر الثابت ببرنامج إصلاحات إقتصادية طموحة. والذي يهدف بشكل أساسي إلى ترقية تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، تتمحور حول التنمية البشرية. مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ترتكز على عديد المحاور الاستراتيجية. وتهدف إلى إطلاق وتجسيد مبادرات ترمي بشكل أساسي إلى تحسين الحكامة الاقتصادية وتعزيز أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل.

و أوضح فايد، أن الجزائر قد تخطت مراحل هامة في مسار إصلاحاتها، عبر إصدارها خلال الأشهر الأخيرة. قوانين جوهرية حول المالية العمومية والاستثمار والنقد والبنوك والصفقات العمومية وكذا المحاسبة العمومية. وهذه النصوص الإصلاحية تنم عن إلتزام الجزائر بخلق مناخ اقتصادي مناسب للنمو والإستثمار المنتج مع تعزيز الشفافية والإستقرار المالي.

كما التزمت الجزائر بنشاط بالإنتقال نحو الطاقات المتجددة. مما ساهم في مواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على تمسكها الثابت بتنمية مستدامة ومحترمة للبيئة.

من جانبه، هنأ حسين شاه الجزائر عن رؤيتها وأدائها واستجابتها والتي سمحت لها بالحفاظ على وتيرة نمو مستقرة وذلك رغم الاثار الناجمة عن عديد الازمات التي شهدها العالم. سيما مع ظهور وباء كوفيد 19″. مضيفا أن الجزائر التي يمكنها مشاطرة تجربتها الناجحة في مجال تسيير الازمات، مدعوة إلى المشاركة كرائدة خلال الاجتماع المقبل للمجمع الافريقي، بما أن مجموع إصلاحاتها منسجمة تماما مع رؤية البنك العالمي.