وزير المالية يجري حركة في المدراء العامون للبنوك ورؤساء مجالس الإدارة

أجرى اليوم الخميس، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حركة تغييرية في المدراء العامون للبنوك، ورؤساء جالس الغدارة.

ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري “BNA”، والقرض الشعبي الجزائري “CPA”، وبنك التنمية المحلية “BDL”، والفلاحة والتنمية الريفية “BADR”.

بالإضافة إلى البنك الجزائري الخارجي “BEA”، وصندوق التوفير والاحتياط “CNEP”.

وعيّن وزير المالية، لزهر لطرش كمدير عام لـ”BEA”، ولهواري رحالي كرئيس مجلس الادارة.

وعلي قادري مدير عام لـ”CPA”، ومحمد رشيد العربي رئيس مجلس الادارة،ومحمد بوراي مدير عام لـ”BADR”،وناصر لعوان رئيس مجلس الادارة .

وتم تعيين،سمير تامرابط مدير عام لـ”كناب”،ومصطفى شعبان رئيس مجلس الادارة، ويوسف لالماس مدير عام لـ”BDL”،وسعيد ديب رئيس مجلس الادارة .

ومحمد لمين لبو مدير عام للبنك الوطني الجزائري، على ان يترأس إيدير رمضان مجلس الإدارة.