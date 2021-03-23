وزير المالية يجري حركة واسعة

اجرى وزير المالية أيمن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء حركة واسعة في سلك المدراء الولائيين للضرائب وأملاك الدولة.

وحسب ذات الوزارة الحركة جاءت من اجل إعادة بعث نشاط المديريات المعنية ومصالحها الخارجية عبر إضفاء ديناميكية فعالة ونفس جديد.

وهذا بغرض التكفل الأمثل بمهامها والصلاحيات الموكلة لها كذا بإحتياجات المتعاملين الإقتصاديين والمواطنين بصفة عامة، يضيف بيان للوزارة.

الحركة مست 47 مديرية ولائية للضرائب.

كما أضاف بيان الوزارة أنه تم تحويل تحويل 21 مديرا ولائيا وترقية 25 إطارا إلى مصف مدير ولائي.

وكشف بيان الوزارة الحركة ضمن برنامج إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية 47 مديرا ولائيا لأملاك الدولة.

كما تم تحويل 38 مديرا ولائيا وترقية 9 إطارات جديدة إلى هذه الوظيفة.

أما بخصوص الإدارة الجبائية، الحركة شملت 47 مديرية ولائية للضرائب.

وكذا تحويل 21 مديرا ولائيا، بالإضافة إلى ترقية 25 إطارا إلى مصف مدير ولائي.

كما أعلن أن المصالح الخارجية الأخرى للوزارة ستشهد قريبا حركة مماثلة، إضافة إلى التعيينات التي ستجرى على مستوى الولايات العشر المنشأة حديثا.