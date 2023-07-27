وزير المالية يحث مسؤولي البنوك على رقمنة الخدمات

حث وزير المالية، لعزيز فايد، مسؤولي البنوك العمومية، على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة. لاسيما المتعلقة برقمنة الخدمات و المنتجات البنكية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم توجيه هذه التعليمات خلال إجتماع رفيع المستوى جمع وزير المالية بالمدارء العامين للبنوك العمومية. حيث سمح اللقاء بالوقوف على تنفيذ قرارات الجمعيات العامة للبنوك العمومية، لاسيما فيما يخص الأنظمة المعلوماتية وتنويع وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن تنفيذ عقود الأداء.

كما شهد اللقاء حضور المدير العام لبريد الجزائر و المسؤولين الاساسيين للهيئات ما بين البنوك المكلفين بتنفيذ مخطط تطوير الدفع الإلكتروني وتجمع النقد الآلي “جيو مونيتيك”. وشركة النقد الآلي و المعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”.

وفيما يتعلق بأنظمة المعلومات البنكية، عرض المدراء العامون الجهود التي تبذلها بنوكهم لأجل عصرنة أنظمتها المعلوماتية وتعزيزها. مشيرة أنه تم أيضا إدراج استثمارات مهمة لأجل تحسين الفعالية العملياتية وأمن البيانات. ومنح خدمات بنكية أكثر تطورا عبر الانترنت.

كما حث وزير المالية الجميع على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة. لاسيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات و المنتجات البنكية و الحفاظ على بنية تحتية تقنية متينة يمكنها تلبية إحتياجات القطاع المالي المتزايدة.

كما شكّل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة المبادرات الرامية إلى تنويع وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للزبائن, حيث عرض مسؤولو البنوك مشاريع مبتكرة. على غرار تطوير تطبيقات دفع عبر الهاتف وإدماج تكنولوجيات دفع جديدة. تسمح أيضا بتسهيل المعاملات المالية وتقليص مستوى الدفع النقدي.

كما أعرب وزير المالية عن دعمه لهذه المبادرات التي تساهم في ترقية الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد. مبرزا أنه من الضروري أن تتحلى البنوك بالقدرة على الانتشار على المستوى الوطني. وضمان حضورها على مستوى مواقع التركز الحضري و كذلك الولايات الجديدة”.

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