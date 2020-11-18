وزير المالية يستعرض العلاقات الإقتصادية والمالية مع السفيرة الألمانية

إستقبل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس سفيرة ألمانيا بالجزائر إليزابيث فولبرس التي استعرض معها العلاقات الإقتصادية والمالية بين البلدين.

وأفاد بيان لوزاة المالية، أن لقاء وزير المالية سمح باستعراض واقع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

بالإضافة إلى بحث سبل و وسائل ترقيتها بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

كما أطلع وزير المالية السفيرة الألمانية حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد و السياسات الاصلاحية المنتهجة من طرف الحكومة لضمان انتعاش النشاطات الاقتصادية والنمو.

و تطرق الطرفان الى افاق التعاون والأنشطة التي من شأنها توسيع مجال التعاون في مختلف المجالات لا سيما المالية.

وأضاف البيان، أن اللقاء شكّل فرصة للتطرق إلى إمكانيات إستفادة الجزائر من الخبرة الألمانية خاصة في تسيير إصلاحات العصرنة.

من جهتها أعربت الدبلوماسية الألمانية عن الاهتمام الذي توليه المؤسسات الألمانية للسوق الجزائرية، مشيرة أن هذه المؤسسات تنتظر ان يتحسن مناخ الاستثمار و الشراكة أكثر فأكثر.