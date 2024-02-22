وزير المالية يشارك السفارة الكويتية بالجزائر احتفالها بالعيد الوطنى الـ63

شارك وزير المالية، لعزيز فايد، السفارة الكويتية بالجزائر، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت الثالث والستين. والذي نظمته السفارة الكويتية، أمس الأربعاء، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، و عدد من سفراء الدول المعتمدين في الجزائر. فضلًا عن، ممثلين عن البرلمان وشخصيات عامة.

وبعد تقديمه تهانيه الخالصة لسفير دولة الكويت بالجزائر، أعرب الوزير، خلال هذا الحدث، عن التقدير العميق للروابط الوثيقة بين البلدين. وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات المالية. مشيرا إلى تكلل العلاقات بين البلدين بزيارات ونشاطات ذات نوعية في الآونة الأخيرة.

كما ذكر وزير المالية، بدور الاحتفالات الوطنية في تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الكويتي والجزائري.

وفي ختام الفعاليات، قدم وزير المالية الشكر الجزيل للجهود المبذولة من قبل السفارة الكويتية وكل من شارك في تنظيم هذا الحدث الناجح. متطلعا إلى المزيد من الازدهار والتطور والنجاح بما يخدم مصالح شعبي الكويت والجزائر ويعزز رفاهيتهما.