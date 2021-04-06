وزير المالية يشارك في أشغال الإجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 للمسائل المالية الدولية

شارك وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، في أشغال الإجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 حول المسائل المالية الدولية والتنمية.

وحسب بيان للوزارة، فإن الأشغال تمت عبر تقنية التحاضر عن بعد، وجاء تحت عنوان “نحو إحداث أحسن إنطلاقة بعد الجائحة.

وأضاف البيان، أن الإجتماع كان فرصة لمناقشة المجالات الهامة التي يجب على المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الاطراف تعزيزها في الدول النامية، لتحسين الحصول على لقاحات في المتناول والتحكم في هشاشة الدين و تعزيز تمويل التنمية.

وأشار إلى أن مؤسسات بريتون وودز قد أبانت عن جاهزيتها وقدرتها على الإستجابة لمتطلبات الأزمة، من خلال تمويلات ضخمة لفائدة الدول النامية.

كما دعا الوزير، إلى تنسيق افضل بين مختلف الشركاء في التنمية بغية الإستفادة المثلى من التمويلات المسخرة لفائدة الدول النامية.

وأبرز وزير المالية أهمية الانتقال الطاقوي الذي اعتبره أولوية يجب إدراجها في برنامج تنمية كل الدول.

من جهة اخرى، عبّر الوزير عن قلقه حيال التوزيع غير العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث ان معظم الكميات اقتنتها دول ذات دخل عالي، داعيا الى توزيع عادل وسريع لا سيما بالنسبة للدول النامية.

وأكد بن عبد الرحمن، أن اللقاح يجب اعتباره ملكية عمومية عالمية، ويجب إيجاد حلول لمسألة الملكية الثقافية والفكرية.

كما دعا وزير المالية البنك العالمي إلى تعزيز جهوده لدعم الدول النامية في تقوية قدراتها لتصنيع اللقاح.