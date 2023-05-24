وزير المالية يشارك في أشغال الجمعيات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بمصر

توجّه وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء إلى شرم الشيخ (مصر) .ليشارك في أشغال الجمعيات السنوية ال58 لمجمع البنك الافريقي للتنمية.

وسيحضر الوفد الذي يترأسه فايد اجتماعات مجلس محافظي البنك لاسيما الاجتماع المخصص لدراسة تقارير نشاطات البنك الافريقي للتنمية و الموافقة عليها. و كذا المصادقة على الوضعية المالية السنوية.

كما سيتطرق مجلس محافظي البنك إلى أولويات البنك المتعلقة لاسيما بالتحدي الذي يمثله تمويل تنمية ذات نسبة انبعاثات كربون. ضعيفة من أجل نمو أخضر ومنصف ومستدام تماشيا مع الأهداف المناخية. وكذا ضرورة وضع التأقلم المناخي في صلب أولويات السياسات الاقتصادية.

كما سيتناول المجلس ضرورة تطوير افريقيا لإمكاناتها الفلاحية بغية تعزيز أمنها الغذائي.

في نفس السياق، سيخصص اجتماعها الاخير للمصادقة على التقارير الرسمية وقراءة البيان الختامي الذي سيتوج أشغال الجمعيات السنوية 2023.

وسيغتنم وزير المالية فرصة حضوره أشغال هذه الجمعيات ليلتقي بنظرائه الافريقيين و رؤساء المؤسسات المالية. من أجل التبادل حول تطور الوضع الاقتصادي الدولي وآفاق النمو العالمي.

وأشار البيان إلى أن هذه اللقاءات ستشكل أيضا مناسبة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون مع بلدنا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستقبل الجمعيات السنوية لمجمع بنك التنمية الافريقي لسنة 2023، المنظمة تحت عنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الاخضر في إفريقيا”. تمثيلية رفيعة المستوى تضم رؤساء دول وحكومات ومسؤولي مؤسسات دولية و اقليمية و منظمات غير حكومية وكذا أطراف فاعلة أساسية للقطاع الخاص.