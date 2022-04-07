وزير المالية يشارك في أشغال المجالس السنوية للمؤسسات العربية

يشارك وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الخميس بجدة في أشغال المجالس السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية.

كما أوضح بيان الوزارة، أن الأمر يتعلق بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا. والهيئة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية والهيئة العربية لضمان الاستثمارات والقروض الموجهة للتصدير.

ومن المزمع أن يشارك في هذه الجلسات، رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات المالية الخمس وممثلين عن المنظمات الدولية والاقليمية. كما أكد، أن اللقاءات ستشكل لوزراء المالية والمحافظين وكبار المسؤولين بالبلدان العربية والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية, “فرصة لمناقشة الفرص”. و”التحديات التي تواجهها اقتصادياتهم و تبادل تجاربهم الخاصة المتعلقة بأهم المسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة”.

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في حين، سيقوم وزراء العرب على هامش هذه الجلسات بعقد الدورة الـ13 لمجلس وزراء العرب. الذي تم انشاؤه خلال قمة رؤساء الدول العربية حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العربية التي جرت في يناير 2009.

كما ستخصص دورة هذه السنة للمسائل المرتبطة برقمنة تحصيل الضرائب واستراتيجيات التحول الرقمي في الأسواق المالية على مستوى البلدان العربية. قبل القيام بتبادل التجارب والخبرات حول سياسات الميزانية الرامية إلى دعم مرحلة الإنعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد-19 ببلدان المنطقة العربية.

تم تقديم، الاربعاء، خلال اجتماع الحكومة، عرض مشترك من قبل وزيري والسكن حول مختلف المقاربات المتعلقة بالوضع القانوني. و الـمرتبط بإنشاء مؤسسة مالية مخصّصة حصريًا لتمويل السكن.