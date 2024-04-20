وزير المالية يعرض تطور الإطار الاقتصادي الجزائري ونتائجه الإيجابية

شارك وزير المالية، لعزير فايد، في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية “CMFI”.

وفي اجتماعات الربيع هذه، قدمت اللجنة تقريرا إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، عن آخر التطورات. في مجال الإشراف على النظام النقدي والمالي الدولي وإدارته. فضلا عن التدابير التي يتعين اتخاذها في حال وقوع أحداث يمكن أن تعطل هذا النظام.

علاوة على ذلك، وعلى المستوى الثنائي، التقى الوزير بعثمان ديوني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في البنك الدولي وفريقه، فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي “FMA”.

وخلال اللقاء، عرض فايد التطور الأخير للإطار الاقتصادي الكلي للاقتصاد الجزائري والنتائج الإيجابية التي نتجت عنه.

واغتنم هذه الفرصة لإبلاغ محاوريه بالتدابير التي اتبعتها الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتخذة. لا سيما لتسهيل وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين إدارة المالية العمومية. وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية. فضلا عن تعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات (غير الهيدروكربونية).