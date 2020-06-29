وزير المالية يعرض كيفية تطبيق الإصلاح الميزانياتي

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الإصلاح الميزانياتي سيشمل تطبيق مبادئ الحكم الراشد.

وقد عرض الوزير، اليوم الإثنين، العناصر الأساسية للإطار الميزانياتي الجديد، وكذا الأعمال التي تم إنجازها والتي سيتم إنجازها.

وسيرتكز الإصلاح الميزانياتي على مبادئ تسيير الأداء، تحديث الأدوات الميزانياتي، وإدخال الإعلام الآلي عليها، الشفافية، وكذا التحكم في المخاطر التي ستشكل الركيزة الأساسية لتسيير المالية العمومية.

وتتمحور عملية الإصلاح الميزانياتي، في وضع النصوص التطبيقية القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وضع نظام معلوماتي ملائم، وإطلاق برنامج تكوين للتسيير الميزانياتي في ظل أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.