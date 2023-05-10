وزير المالية يقدم مشروع قانون لتأطير الصفقات العمومية

قدّم وزير المالية لعزيز فايد، في قراءة ثانية، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

وحسب بيان اجتماع الحكومة، فيرمي مشروع هذا القانون إلى تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي.

مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء، لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة.

كما يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية.

كما ينص مشروع هذا النص على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة.