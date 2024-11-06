وزير المالية يكشف جديد قيمة منحة السفر

أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، أن قيمة منحة السفر سيحددها بنك الجزائر، وفقا للتوازنات المالية، بعدما قرر رئيس الجمهورية رفعها.

وكشف وزير المالية أنه تم حشد موارد مالية لدعم المنتجات، بأوامر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأعلن وزير المالية أنه سيتم إعفاء استيراد المواد واسعة الاستهلاك من الرسم على القيمة المضافة.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بالمجلس الشعبي الوطني. أكد فايد أن قيمة القروض العمومية الموجهة للاستثمار بلغت 5969 مليار دينار.

مضيفاً أن الحكومة تعمل على تقليص العجز من خلال توجيه وتوسيع الوعاء الضريبي.

أما بالنسبة للشركات العمومية المفلسة، أكد فايد، أنه ليست هناك شركات عمومية مفلسة. بل هناك مؤسسات تعاني ضائقة مالية وتعيش وضعية مالية صعبة. قررت الحكومة إعادة جدولة ديونها.