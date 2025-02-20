وزير المالية يكشف عن جديد منحة السفر

أعلن وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن منحة السفر بالعملة الصعبة ستدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف وزير المالية اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أن لجنة المالية والميزانية عقدت إجتماعا بالأمس بخصوص المنحة. مضيفا أن منحة السفر بالعملة الصعبة ستدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية رمضان أو بعد عيد الفطر مباشرة.

للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي. برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو في السنة للمسافر البالغ. و300 أورو للمسافرين القصر، مع رفع منحة الحج إلى 1000 دولار.

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