وزير المالية يلتقي مع وزير العلاقات الخارجية لبنغلاديش

تباحث وزير المالية لعزيز فايد، بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مع أبو الكلام عبد المؤمن، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية بنغلاديش.

وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 15 لقمة البريكس، ( جوهانسبورغ -جنوب أفريقيا ،من 21 – 24 أوت).

وكان هذا اللقاء فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، فضلا عن آفاق تطويرها وتعزيزها.

لا سيما في القطاع المالي، قطاع المحروقات والقطاع الصيدلاني و كذلك مواد البناء.

وخلال هذا اللقاء أكد الطرفان على إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة و مربحة.

كما تطرق الطرفان إلى آفاق إنضمام الجزائر الى البنك الجديد للتنمية، حيث أعربت دولة بنغلادش، بصفتها عضوا في هذا البنك، عن دعمها لهذا الانضمام.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال المالية، تناولت المناقشات فرصة إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي والترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات.