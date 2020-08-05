وزير المالية يناقش آفاق التعاون الثنائي مع البنك الدولي

ناقش وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس الثلاثاء، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة الدولية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان الوزارة، فقد طرح الطرفان السبل والوسائل التي تسمح للبنك الدولي بدعم جهود الجزائر التنموية، لا سيما على المديين القصير والمتوسط.

وأعرب بن عبد الرحمن عن ارتياحه لمستوى الشراكة مع البنك الدولي، موضحا بأن الجزائر شرعت في مسار إصلاحات طموح وفق مسعى تشاركي يشمل إضافة إلى الإدارة والمؤسسات العمومية مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

مؤكدا بأن هذه الإصلاحات التي تخص مجالات مختلفة، على غرار الجباية والميزانية والمنظومة البنكية والمالية، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

وشدّد الوزير بأن الجزائر لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية، وأنها ستلجأ إلى مختلف الدعائم الداخلية لتغطية حاجيات تمويل مسارها التنموي، داعيا البنك الدولي إلى الاستمرار في دعمه للجزائر من خلال المساعدة التقنية.

ومن جانبه، نوّه نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمستوى الشراكة القائمة إلى حد اليوم مع الجزائر، مجددا استعداد البنك دعم ومرافقة الجزائر في مسار إصلاحاتها وإعادة بعث تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لبناء اقتصاد متنوع وقوي ومزدهر.