وزير المالية يوجّه تعليمات للإسراع برقمنة النظام المصرفي ونشر الصيرفة الإسلامية

وجّه وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي. ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية.

والتقى وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، مع المدراء العامين للبنوك العمومية، خصص لتقييم إنجازات هذه البنوك في إطار برنامج تحديث النظام المصرفي. كما تم بحث المحاور الرئيسية المتعلقة برقمنة النظام المصرفي وتسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع. لزيادة إستخدام وسائل الدفع الحديثة ونشر الصيرفة الإسلامية وتكثيف الشبكة المصرفية لوصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية عبر كامل تراب الوطن على حد سواء.

سمح هذا الإجتماع بتقييم الإنجازات المسجلة على مستوى كل بنك. وتحديد مجالات التحسين قصد إنجاح الأعمال المباشرة في أقرب الآجال ورفع الممارسات المصرفية إلى مستوى أداء أعلى.

كما أمر وزير المالية مسؤولي البنوك العمومية بإدراج محاور العصرنة هذه ضمن أولوياتهم. وتجنيد كافة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق هذه الأعمال وفقا للآجال المحددة. كما سمح الإجتماع بتحديد التوجيهات الرئيسية المتعلقة بتكثيف أعمال رقمنة الخدمات المصرفية قصد الاستجابة لتطلعات الزبائن. من خلال مضاعفة الوكالات الرقمية وتجهيز جميع شبكات الوكالات بموزعات آلية. بالإضافة كذلك إلى تعميم وضع نهائيات الدفع الإلكتروني لدى التجار. وكذا تقليص آجال تسليم البطاقات المصرفية للزبائن.

و ذكر البيان أنه تم أيضا مطالبة البنوك العمومية بتسريع مسار تزويد بالبطاقات البنكية CIB حصريا لدى مقدمي الخدمة المحليين. من بينهم بريد الجزائر، مما سيسمح بتطوير الإنتاج المحلي وتقليص الواردات.

كما تم إسداء تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية لأجل تسريع نشر وكالات جديدة لأجل تغطية كل التراب الوطني. بالخصوص ولايات الجنوب المستحدثة وتنويع عرض التمويل في اتجاه المؤسسات و الأسر. لا سيما من خلال تعميم منتجات الصيرفة الاسلامية.

كما طلب وزير المالية من مسؤولي البنوك العمومية بتحسين جودة التكفل بطلبات تمويل الزبائن. من خلال تقليص آجال معالجة ملفات القروض من خلال رقمنة العملية “طلب، إرسال ومعالجة بشكل أني” وتقديم خدمات الاستشارة والمساعدة الضرورية لإنجاز مشاريعهم.