وزير المالية: 30 نافذة للصيرفة الاسلامية قريبا.. وانتهى عهد التضييقات في البنوك

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن البنوك الجزائرية ستوفر قريبا 30 نافذة وخدمة للصيرفة الإسلامية على مستوى مختلف وكالاتها على التراب الوطني.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته على هامش تدشين وكالة للصيرفة الاسلامية تابعة لبنك “كناب”، أن هذه الخدمات ستسمح للمواطنين الجزائرين وولللمتعاملين الاقتصاددين العودة بكل أريحية في نظامهم البنكي.

واكد الوزير أن الصيرفة الاسلامية استقطاب الأموال المكتنزة عن طريق توفير كل الظروف لوضع أموالهم، خاصة أن كل البنوك بما فيها بنك التوفير والاحتياط “كناب” سيحصل على شهادة المطابقة من المجلس الأعلى للافتاء.