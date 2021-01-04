وزير المالية: 35 بالمائة من فواتير الإستيراد تم تضخيمها سابقا

كشف وزير المالية أيمن عبد الرحمن، أنه تم إدخال عدة إجراءات وتسهيلات في قانون المالية لسنة 2021 للحد من تضخيم الفواتير.

وقال الوزير خلال إستضافته في فروم الإذاعة الوطنية، أنه تم التحكم حاليا في الواردات، وتقليص فاتورة الإستيراد إلى 2 مليار دولار.

وكشف الوزير، أن إجراء تقليص الواردات يخص تضخيم الفواتير.

وأوضح الوزير، أن مامجموع 30 إلى 35 بالمائة من الفواتير تم تضخيمها.

وأضاف الوزير، أنه في سنة 2014 وصلت فاتورة الإستيراد 64 مليار دولار أمريكي.

وكشف في ذات السياق، أن تضخيم الفواتير أحد العوامل التي أثرت على الدخل، و28 مليار دولار هي احتياجات السوق الوطنية.

وأكد الوزير، أنه تم إدراج المنتوج الوطني في قانون المالية 2021،وتسهيلات جمركية لإنتاج قوي ومنافس للولوج إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير، أن الإعفاءات الوحيدة في نظامي ckd و skd موجهة للصناعات العسكرية، خاصة وأنها قدمت إضافات للإقتصاد.

وأكد أيمن عبد الرحمن، أن كل الاعفاءات الموجودة في قانون المالية 2021 هدفها ترقية الانتاج الوطني والصادرات.