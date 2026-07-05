وزير المجاهدين: أدعو شباب الجزائر إلى مواصلة مسيرة البناء والتمسك بالوحدة الوطنية

هنأ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، كل المجاهدات والمجاهدين، وبنات وأبناء وأرامل الشهداء، وكافة ذوي الحقوق، والشعب الجزائري الأبي، بأحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين (64) لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وجاء في تهنئة وزير المجاهدين “بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين (64) لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة. الوطنية، يطيب لي أن أتقدم إلى أمهاتنا المجاهدات وآبائنا المجاهدين، وإلى بنات وأبناء وأرامل الشهداء. وإلى كافة ذوي الحقوق، وإلى الشعب الجزائري الأبي، بأحر التهاني. وأصدق التبريكات، مترحماً بخشوع وإجلال على أرواح شهدائنا الأبرار الذين صنعوا بدمائهم الزكية فجر الحرية والاستقلال”.

وأضاف “وإننا إذ نحيي هذه الذكرى المجيدة تحت شعار “الاستقلال.. أمانة الأجيال”. فإننا نستحضر باعتزاز التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في سبيل استرجاع سيادته الوطنية. ونجدد العهد على صون رسالة الشهداء الأبرار، والمحافظة على الذاكرة الوطنية. وترسيخ قيم نوفمبر الخالدة في نفوس الأجيال الصاعدة”.

هذا وواصل الوزير “كما أغتنم هذه المناسبة الوطنية الغالية لأدعو شباب الجزائر إلى مواصلة مسيرة البناء والعطاء. والتمسك بالوحدة الوطنية، والعمل بإخلاص من أجل رفعة وطننا العزيز، حتى تبقى الجزائر قوية آمنة. مزدهرة، وفية لتاريخها المجيد، حفظ الله الجزائر. وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ورحم شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته. عيد استقلال مجيد، وكل عام والجزائر وشعبها الأبي بألف خير”

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