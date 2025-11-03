وزير المجاهدين الأسبق الطيب زيتوني في ذمّة الله

توفي، اليوم الإثنين، وزير المجاهدين الأسبق، الطيب زيتوني، عن عمر ناهز 69 سنة.

وقدّم من جهته، وزير المجاهدين، عبد المالك تاشريفت تعازيه لعائلة الفقيد الطيب زيتوني.

وجاء في رسالة التعزية “بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، يتقدّم السيد عبد المالك تاشريفت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، باسمه الخاص وباسم كافة إطارات وموظفي القطاع، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الطيب زيتوني، وإلى رفاقه .

لقد فقدت الجزائر في رحيله رجلًا وطنياً مخلصاً، نذر حياته لخدمة الوطن وحفظ الذاكرة الوطنية وصون رسالة الشهداء والمجاهدين، وظلّ وفياً لمبادئ نوفمبر وقيمها السامية.

سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور