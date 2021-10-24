وزير المجاهدين: التصريحات الفرنسية الأخيرة بشأن الجزائر لا تضر البلاد

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن التصريحات الفرنسية الأخيرة بشأن الجزائر لا تضر البلاد. لأننا دولة تحترم نفسها ولديها هوية وتحكمها تقاليد وأعراف دولية”.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي على هامش ندوة نظمت بمناسبة الذكرى الـ 67 لإجتماع القادة الستة التاريخيين في 23 اكتوبر 1954. أن “كل ما يتم التصريح به سواء تعلق بتاريخ الجزائر أو إرثها فهي أعلم به لا سيما وأن تاريخنا يمتد إلى ملايين السنين”. مؤكدا أن الوزارة مستمرة في مجهوداتها. وتعتزم عقد ملتقى وطني موضوعه “الذاكرة الوطنية وإشكالية كتابة التاريخ الوطني”.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى التحضيرات المخلدة للذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة. والتي ستكون “تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتحمل شعار أمجاد على خطى الأجداد”. وتتضمن الاحتفالات المخلدة لهذه الذكرى عديد البرامج العلمية والتاريخية والثقافية والرياضية. والتي ستنظمها جميع المؤسسات والقطاعات بإشراف من اللجنة الوطنية و اللجان الولائية.

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