وزير المجاهدين: الجزائر الجديدة عرفت تحولات واقعية غير مسبوقة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية حققت مؤشرات ومكاسب واعدة وعرفت تحولات إيجابية واقعية غير مسبوقة.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش إشرافه، على مراسم احياء الذكرى 68 لإستشهاد القائد البطل مصطفى بن بولعيد من ولاية باتنة، حسب بيان للوزارة.

وعرفت مراسم إحياء الذكرى 68 لإستشهاد القائد البطل مصطفى بن بولعيد تكريم عائلته. وتكريم المجاهدين وذوي الحقوق.

كما تم تكريم التلاميذ المتفوقين في المسابقة الكبرى التاريخية للشهيد مصطفى بن ولعيد.

وفي كلمة للوزير بالمناسبة، اشار الى أن على الأجيال اليوم أن تستلهم من مسيرة هؤلاء الأبطال. دروسا في الاعتماد على النفس وتقديس العمل ولم الشمل والالتفاف حول المشروع الوطني.

كما أكد ربيقة، أن هذه المناسبة المجيدة، سانحة للاعتزاز العميق بالأمجاد الوطنية وإستلهام مضامين وقيم الملاحم البطولية التي خلدها رواد الثورة التحريرية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير، أن الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حققت مؤشرات ومكاسب واعدة وعرفت تحولات إيجابية واقعية غير مسبوقة لمسها المواطن في كل ربوع وطننا وفي شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الشاملة.

مشيرا إلى أن كل ذلك تحقق بإذن الله وفضل القرارات السديدة للرئيس. والوفاء بالتزاماته الأربعة والخمسين من أجل خدمة بنات وأبناء الشعب الجزائري وإعلاء مكانة الجزائر في المحافل الدولية.

وفي الأخير نوه الوزير بالدور الذي تؤديه المؤسسات الأمنية وعلى رأسها قوات الجيش الوطني الشعبي، في حفظ سيادة الوطن واستقلاله. وضمان ديمومة تثبيت دعائم حفظ حدود وطننا وردع كل محاولات مساس به أو الإضرار بأمنه واستقراره.