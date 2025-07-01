وزير المجاهدين: الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة بخصوص جرائم الاستعمار. بما فيها تلك التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر، من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب.

وقال وزير المجاهدين في افتتاح الملتقى الدولي حول “جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني … من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية”. أن الجزائر أيدت ولا تزال تؤيد كل المساعي النبيلة المطالبة بالعدالة بخصوص الجرائم الاستعمارية والدفع بكل قوة من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب. وتحميل الجناة المسؤولية الكاملة عن آثار الإستعمار والإستعباد ونهب الثروات وسلب الخيرات والمساس بالهويات وتشويه الثقافات.

وذكّر وزير المجاهدين، بما تعرضت له الجزائر وكثير من شعوب المعمورة من جرائم إستعمارية بشعة لا تسقط بالتقادم. وفق كل المبادئ والمواثيق الدولية ولا يمكن طيها بالتناسي، بل تتم معالجتها بالإعتراف بها”.

وأضاف، أن الجزائر تعد قطعة أصيلة من نسيج هذا العالم وهي، بقيادتها المتبصرة وشعبها الأبي. وفية للأمن والسلام ومجندة في نصرة قضايا التحرر والانعتاق. مبرزا أن الثورة الجزائرية كانت دوما “مصدر إلهام للشعوب المضطهدة”.

كما شدّد في نفس السياق، على أن الجزائر لم تتوان يوما في وفائها لدعم القضايا العادلة وتطلعات الشعوب المشروعة على غرار قضيتي الشعبين الشقيقين الصحراوي والفلسطيني”. مستحضرا معاناة الفلسطينيين بغزة التي أصبحت “مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي”.

وذكر الوزير، بأن الجزائر، اليوم بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، تولي أهمية خاصة لاستعادة الذاكرة، باعتبارها منبعا للقيم والمبادئ ومدخلا أساسيا للعدالة”. لافتا الى أنه “في ظل هذا الوعي المتجدد، تبرز الصحوة المتصاعدة لشعوب كانت بالأمس ضحية للإستعمار لتجدد اليوم مطالبتها بمسار جديد لا ينهي الماضي فقط. بل يعيد كتابته من منظور الضحية ويؤسس لعدالة تاريخية تنهي الإستعلاء وتعزز بناء مستقبل مشترك قائم على الكرامة والإحترام المتبادل.

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