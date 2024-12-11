وزير المجاهدين: الجزائر ستظل وفية لمواقفها إزاء القضايا العادلة

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، إنّ مظاهرات الشعب في 11 ديسمبر قوية المغزى عظيمة الاعتبار، صريحة الهدف، ودلالة على تلاحم الشعب الجزائري مع قيادته.

وأضاف وزير المجاهدين خلال كلمة له بمناسبة إشرافه على ندوة تاريخية للاحتفال بالذكرى الـ64 لمظاهرات 11 ديبسمبر 1960. أن مواقف الجزائر طابعها الرزانة عبر مرجعيتنا التاريخية. كما أن الجزائر ستظل وفية لمواقفها إزاء القضايا العادلة.

وأوضح وزير المجاهدين، أن المظاهرات أعطت نفسا جديدا في روح الثورة التحريرية، وفتحت لها مسارات واسعة نحو تعزيز التدويل واستقطاب الدعم العالمي. من خلال إدراج القضية الجزائرية في أشغال الأمم المتحدة، بالإضافة كذلك إلى الدعم السياسي.

وأشار الوزير، إلى أن الجزائر كانت تسير بمسارات مبدأية تأسست عليها مواقف الجزائر المستقلة في مساندتها للقضايا العادلة. وحق تقرير المصير وتصفية الإستعمار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والأمم. حيث كانت للجزائر علاقات ومواقف مع دول طابعها الرزانة والانحياز لحق الشعوب والأوطان. ومواقف راسخة في المرجعية التاريخية إلى جانب الحق والعدل.

وأكد وزير المجاهدين في سياق ذي صلة، أن الجزائر على الدوام وفية لمبادئ ثورتها المجيدة وشعبها المعطاء. كما ستظل وفية لمواقفها اتجاه القضايا الإنسانية العادلة. لتقتطع أشواط على درب الوفاء والانتصار في شتى المجالات تحت قيادة الرئيس تبون.

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