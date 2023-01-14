وزير المجاهدين: الجزائر لن يضرها أي تصريح

رد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة،على تصريحات ماكرون واستفزازات النواب الفرنسيين و السفير الفرنسي.

وأكد وزير المجاهدين في تصريح له على هامش وقفة ترحم على روح المناضل محمد بلوزداد، بمناسبة الذكرى الـ71 لوفاته بالعاصمة، أن الجزائر لن يمسها أو يضرها أي تصريح.

وأورد العيد ربيقة، أن الثورة التحريرية طالما كانت مصدر في العمل العسكري النضالي، وأن الجزائريين يعرفون تاريخهم جيدا.

وأضاف الوزير: “نحن متيقنون أن الجزائر لن يمسها أو يضرها أي تصريح مهما كان قائله. وهناك عودة قوية في مواضيع الذاكرة”.

هذا وأقيمت صباح يوم السبت، بمقبرة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم على روح المناضل محمد بلوزداد، بمناسبة الذكرى الـ71 لوفاته. و ذلك بحضور وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة.

كما قام، وزير المجاهدين، رفقة عدد من المجاهدين وممثلي السلطات المحلية وبراعم الكشافة الإسلامية، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الراحل. و قراءة فاتحة الكتاب الكريم على روحه الطاهرة.

في حين، قال الوزير أن “تخليد ذكرى الراحل البطل هو عرفان لما قدمه في حياته”. فقد كان نموذجا يقتدى به لشاب جزائري أصيل ناضل من أجل الحرية و الاستقلال”.

مضيفا أن “الراحل سي مسعود، و هو الاسم الذي عرف به، وبالرغم من وفاته بسن مبكرة إلا أنه قدم الكثير للجزائر”.

كما ذكر وزير المجاهدين، ببعض من مناقب الراحل بلوزداد، “الذي اعتبر من النخبة والصفوة السياسية. و قد كان عضوا بحزب الشعب الجزائري وبعدها في حركة انتصار الحريات الديمقراطية. أين لعب دورا هاما في مجال التجنيد و التكوين قبل تكليفه بإنشاء المنظمة السرية التي أصبح أول رئيس لها”.

كما كان لوزير المجاهدين أيضا وقفة ترحم أمام ضريح شقيق محمد بلوزداد، المجاهد عثمان الذي وافته المنية السنة المنصرمة. الذي كان آخر أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية التي خططت لتفجير الثورة التحريرية.