وزير المجاهدين: الحفاظ على الذاكرة الوطنية هي أولوية حيوية لنقل القيم الوطنية

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في بريان (غرداية) أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يشكل أولوية حيوية. لنقل القيم الأصيلة للوطنية، للأجيال القادمة.

كما أوضح الوزير أن “هذا اللقاء هو فرصة لنقل قيم حب الوطن للأجيال الصاعدة”. و”تلقينهم مبادئ التمسك بالهوية الوطنية والتضحيات المبذولة للدفاع عن وطننا بكل الثوابت الوطنية”.

وذكر الوزير بهذه المناسبة أن دائرته الوزارية تعمل على حفظ الذاكرة الوطنية، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما كبيرا للذاكرة الوطنية. وأكد الوزير أن منطقة غرداية كانت وستبقى حصنا للحفاظ على هويتنا بقيمها وبثوابتها الوطنية. وأكد ربيقة أن هذه الأيام الدراسية تندرج في مسار نقل الوطنية وحب الوطن للأجيال الصاعدة وكذا الملحمة التاريخية. ومختلف مراحل نضال الشعب الجزائري من أجل الحفاظ على هويته، ودينه ونيل استقلاله.

وذكر من جهة أخرى بالمساهمة الكبيرة لسكان غرداية بكل مكوناتها الاجتماعية وبالتضحيات التي قدمت وروح الالتزام للدفاع عن الوطن وقيمه وثوابته الوطنية.

وستنظم خلال هذه الأيام (3 و4 فبراير الجاري)، عدة ندوات حول مواضيع مختلفة، لا سيما المسار الإصلاحي للشيخ أحمد بن عمر أوراغ. ودوره في المجتمع، ومساهمته في نظام حلقة العزابة ومجلس عمي سعيد الإباضية وكذلك في تعليم المجتمع.

وتميز هذا الحدث بحضور ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف وممثلي المجتمع المدني وسلطات الولاية.

وذهب وزير المجاهدين وذوي الحقوق، للاطمئنان على صحة عدد من المجاهدين والوجوه المعروفة من المقاومين السابقين. في مناطق بريان والعطف ومتليلي، تقديرا وعرفانا لخدماتهم الباسلة وتضحياتهم من أجل حرية واستقلال البلاد. قبل زيارة متحف المجاهد لمتليلي.