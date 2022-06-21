وزير المجاهدين: الدولة حريصة على توثيق الذاكرة
جدد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، حرص الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية الى توثيق الذاكرة الوطنية.
وقال الوزير خلال إعطاءه اشارة انطلاق يومين دراسيين حول “أهمية الرصيد السمعي البصري للشهدات الحية في تدوين تاريخ الثورة”، أن الوزارة تحتضن لأول مرة داخل مقرها فعاليات علمية بهذه الأهمية الخاصة سعيا منها لتطوير القطاع و تسليط الضوء بملفات الثورة و الذاكرة.
وفي هذا السياق جدد الوزير حرص الدولة الى توثيق الذاكرة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
بالمقابل كشف الوزير أن مركز الوطني للبحث و المتحف الوطني للمجاهد، شهد حملات وطنية منظمة لجمع رصيد من الشهادات و تحقيق نقلة نوعية في اكتسابها.
كما تتزايد حاجة الباحثين و الطلبة لشهادات حية تجسيدا ايضا لما نص عليه مخطط عمل الحكومة، في حين أوضح الوزير أنه يتعين العمل على تأسيس الحاضر.
الاى جانب ذالك، عكفت الوزارة على توظيف الوسائط السمعية البصرية لتبقى خالدة في الوجدان بدلالات عميقة مع ادراج سبيل توثيق إحداث تاريخية هامة في شرائط وثائقية و أفلام.
بالاضافة الى إنجاز اعمال توثيق هامة مرتبطة بملف الذاكرة الوطنية، ستشهدها الجزائر تزامنا و الذكرى 60 للاستقلال .
كما أشاد الوزير باسهامات وسائل الإعلام بجميع التخصصات خصوصا الاذاعة الوطنية التي سلمت شهادات عديدة للقطاع.
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وزير المجاهدين: العمل لا يزال متواصلا لإثراء قانون الشهيد والمجاهد
وزير المجاهدين: العمل لا يزال متواصلا لإثراء قانون الشهيد والمجاهد
كما قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، بأنه تمت مراجعة الكثير من مواد قانون الشهيد والمجاهد. الذي يقتضي تعديلات تتماشى والمتطلبات الراهنة حيث لا يزال العمل متواصلا لاثراء هذا النص.
وكشف وزير المجاهدين، في تصريح صحفي عقب إختتام أشغال المؤتمر الـ12 للمنظمة الوطنية للمجاهدين. عن مراجعة الكثير من المواد التي يتضمنها قانون الشهيد والمجاهد. بما يتماشى والمتطلبات الراهنة بتنسيق العمل مع المنظمة الوطنية للمجاهدين. وكذا المنظمات ذات الصلة لا سيما في شقيه التاريخي والاجتماعي
وذكر الوزير بأن العمل مازال متواصلا إلى أن يتم إثراء القانون بالكامل لعرضه بعد ذلك على الجهات المعنية لمناقشته والفصل فيه
واعتبر وزير المجاهدين المؤتمر 12 للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالهام من أجل استكمال مسار البناء الوطني. مشيدا بالنتائج الايجابية التي توّج بها طيلة يومين من الاشغال. حيث تم التركيز على حماية الذاكرة الوطنية والتكفل بالملفات التي تتعلق بتاريخ الثورة التحريرية.
وقال وزير المجاهدين في ذات السياق، أن المؤتمر أقر العديد من التوصيات التي سيرفعها للوزارة لتجسيدها لا سيما تلك المتعلقة بحماية التاريخ والذاكرة وتعزيز تسجيل الشهادات الحية وحماية المعالم التاريخية ورموز الثورة التحريرية.
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وزير المجاهدين: نهدف الى نقل تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية الى الأجيال القادمة
وزير المجاهدين: نهدف الى نقل تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية الى الأجيال القادمة
كما كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، عن أهداف قطاعه من خلال تنظيم ملتقى دولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية.
وفي هذا السياق أكد الوزير في كلمة له، أن من أهم الأهداف التي ترجو دائرته الوزارية إلى تحقيقها هي العمل على نقل تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية من الجيل الذهبي الى الاجيال القادمة.
بالاضافة الى اعطائها اطار جديدا بمايخدم اهداف الدولة التي مرجعها الثورة الجزائرية المجيدة.
كما أكد الوزير أن الثورة الجزائرية اتسمت مبادئها وقيمها من بيان اول نوفمير بالاضافة الى التعايش السلمي وحسن الجوار.
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