وزير المجاهدين: الرئيس الراحل هواري بومدين قَهر العدو وحارب الجهل والفقر

قال وزير المجاهدين العيد ربيقة، أن الرئيس الراحل هواري بومدين، مازال حاضرا بين الجزائريين. وأفكاره مصدر إلهام للنخب والمثقفين. مؤكدا أن رئيس الجمهورية يجدّد إلتزامه الكامل بتأميم الذاكرة وتحقيق المناعة الجماعية.

وأشار وزير المجاهدين خلال الملتقى الوطني “هواري بومدين.. رجل دولة بعزيمة أمة:، أننا نستذكر اليوم هذا الرجل المخلص لبلده وشعبه، هذا الرجل الذي عاش ويلات الفقر ولم يستسلم لقهر العدوان. كان حازم في القيادة والاصرار، لقد تشبع في طفولته ببطولة الرجال. كما أنه لم يتردد في الاستجابة لنداء الثورة فكان المجاهد وكان القائد وكان المخلص.

وأضاف وزير المجاهدين، أن الرئيس الراحل هواري بومدين كان صفحة براقة في البناء، حارب الفقر والجهل، وزّع الاراضي. واعتنى بالفلاح والعامل والطالب. كما عزّز الامن والامان والسعادة والإطنئنان. وكان يقف الى جانب القضايا العادلة في العالم جعلت الجزائر قبلة للثوار. فهو صاحب مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

وأوضح في ذات السياق، أن العالم بأكمله يقف لتحية الرئيس الراحل هواري بومدين وليس الجزائريين فقط. مشيرا إلى أن الجزائر اليوم كلها عزم لتسير نحو المستقبل ولبناء دولة لا تزول بزوال الرجال، “كنت مخلص، صنت الوطن فيتذكرك اليوم”.

كما أكد وزير المجاهدين في سياق ذي صلة، أن رئيس الجمهورية يجدد إلتزامه الكامل بتأميم الذاكرة وتحقيق المناعة الجماعية. والوقوف على تضحيات الرجال الأبطال. الواجب الوطني يدعونا إلى حماية تاريخنا”.

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