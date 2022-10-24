وزير المجاهدين: الرصيد التاريخي للجزائر مكّنها من أداء دورها الريادي إقليميا ودوليا

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن الرصيد التاريخي للجزائر مكّنها اليوم من أداء دورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية بفضل حنكة دبلوماسيتها بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار وزير المجاهدين، خلال كلمته بمناسبة إفتتاح أشغال الملتقى الدولي حول البعد العربي للثورة الجزائرية والموسوم بـ “الجزائر في الوطن العربي عمق التاريخ تحديات الحاضر وأفاق المستقبل”. إلى أن الرصيد التاريخي للجزائر مكّنها اليوم من أداء دورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية بفضل حنكة ديبلوماسيتها بقيادة رئيس الجمهورية. التي سخرتها لخدمة القضايا العربية الإستراتيجية في شتى المجالات. لا سيما في ظل تحديات الحاضر ورهانات المستقبل.

وأكد وزير المجاهدين، أن انعقاد القمة العربية بالجزائر يحمل رمزية خاصة. رمزية المكان والزمان، لتكون محطة للّم شمل الأمة العربية وفرصة لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات. وتكون نوعية بتوصياتها كون مخرجاتها ستواكب وتتفاعل مع الظروف الدولية الراهنة.

وأكد وزير المجاهدين ربيقة، أن ثورة نوفمبر المجيدة ستظل مستمرة في وجدان الأمة وفي شرايين أبنائها. ويسفه كل من ينتظر إنعطافا آخرا أو خمودا في الجذوة التي سوف تبقى مشتعلة وتزداد قوة وتوهجا. بما نضيف إلى الوطن من عناصر التقدم ومقومات الإزدهار”.

وأشار وزير المجاهدين، إلى أن روح نوفمبر ينبغي أن تستمر في كيان أمتنا لأنها أثبتت جدواها وجدارتها. لأن منبتها أصيل وأهدافها الإنسانية راقية. فقد أعطت بالأمس ما كان ينتظر منها من نتائج. وهي توفر اليوم شروطا أفضل للعمل في المجالات الأخرى للتضامن والتعاون العربي المشترك نحو مرافئ التقدم والرقي والإزدهار.

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