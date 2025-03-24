وزير المجاهدين: الوزارة مجندة لحماية إرث الشهداء

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي ما فتئ يشدد على العناية بالذاكرة الوطنية.

كما أن الوزارى يضيف الوزير هي أكثر استعدادا وتجنيدا لحماية إرث الشهداء، وتبليغ رسالتهم النبيلة للأجيال، وكلها وعي بالتضحيات الجسيمة لأولئك الأشاوس الأبطال، ولمعاناة الشعب الجزائري الذي تكبد كل أنواع الظلم والبطش والتنكيل من أجل الحرية وحفظ الكرامة.

كما أن القطاع الوزاري لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق ، يعتمد على مقاربة مفتوحة أساسها الجانب العلمي والأكاديمي ووفق كافة المناهج والوسائل المستجدة، التي تندرج ضمن تعزيز حماية حبل التواصل بين الأجيال. والتي تستهدف كشف مناورات أولئك الذين مازالوا عالقين في وهم نكران الماضي والقفز على حقائق التاريخ.

ومن جهة أخرى أشار السيد العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق بأنه لا بد أن نشيد بالجهود الجبارة التي تقوم بها المؤسسات الأمنية وعلى رأسها مؤسسة جيشنا الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني وقوات أمننا الميامين في توفير الأمن والأمان وحماية الوطن والدفاع عن سيادته وصون حرمة أرضه ووحدة شعبه. فنرفع لهم جميعاً تحية التقدير والعرفان والإجلال والإكبار.

للاشارة جاءت تصريحات الوزير إحياءً للذكرى 69 لاستشهاد البطل الرمز مصطفى بن بولعيد.