وزير المجاهدين: تسجيل 36 ألف شهادة حية للمجاهدين

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن الوزارة على وشك بلوغ تسجيل 36 ألف شهادة حية للمجاهدين. بحجم ساعي يتجاوز الـ 28 ألف ساعة.

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية، أن كل شهادة تعتبر جزاء صغيرا من الذاكرة الوطنية توجب علينا الإعتناء بها. والعمل على نقلها في المستقبل القريب إلى الأجيال القادمة..

مضيفا أن ملف الذاكرة يعتبر جوهرة اهتمام القطاع والسلطات العليا في البلاد، والجزائر كانت صاحبة عرفان لشهداء الثورة المجيدة. وأفاد أنه من أجل تبليغ الذاكرة الوطنية وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إنشاء قناة الذاكرة.

وتابع ربيقة القول أن مصالحه تعمل على تطوير قناة الذاكرة من خلال برامج متخصصة موضوعاتية. وعبر تسجيل العديد من شهادات الحية للمجاهدين والتي هي على وشك بلوغ أعتاب 36 ألف شهادة..

وبخصوص البرنامج الاحتفالي لذكرى ال17 أكتوبر 1961 قال الوزير بأن هذه الأحداث من أبرز الأحداث الهمجية في تاريخ القوى الاستعمارية للقرن العشرين التي ارتكبت في حق الجزائريين.

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