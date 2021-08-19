وزير المجاهدين: تلاحم الشعب في مواجهة حرائق “الغدر” هو امتداد للوحدة والتلاحم

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، على أن تلاحم الشعب الجزائري في مجابهة الحرائق التي أضرمتها يد الغدر، ما هو إلى إمتداد للوحدة والتلاحم الذي انتهجه الأجداد لدحض المستعمر الغاشم.

ولدى استضافته في برنامج لقاء اليوم للقناة الإذاعية الأولى، أكد ربيقة أن الشعب الجزائري يستمد قوته من تاريخه وذاكرته الوطنية ومن مكونات الهوية التي تستوجب الإنخراط في مسار التجديد الذي يواكبه تغير على كافة المستويات

وقال وزير المجاهدين، أن الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام جاءت هذه السنة في ظرف استثنائي. وهي مناسبة للوقوف عند الدلالات الرمزية التي يسترجع من خلالها شبابنا القيم والمبادئ النبيلة التي قامت عليها هذه المحطات التاريخية التي غيرت مسار الثورة المجيدة. ومكنتها من الوصول إلى المبتغى السامي وهو الحرية والإستقلال

وأضاف أن الجزائر اليوم إقتحمت معركة التجديد والإصلاح والتغيير وهذا ما نلاحظه من خلال إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من خلال تعديل الدستور الذي يهدف إلى التجديد والذهاب إلى مؤسسات دولة قائمة لها أهداف تتعلق بالتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. والثبات في مواقف الجزائر في كل القضايا الداخلية والخارجية وعلى رأسها قضايا تقرير المصير