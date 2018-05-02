وزير المجاهدين :” جرائم فرنسا بالجزائر لم يسلم منها أحد”

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني،اليوم الاربعاء،إن جرائم الاستعمار الفرنسي لم يسلم منها أحد طيلة الفترة الاستعمارية.

وزير المجاهدين وعلى هامش إحياء الذكرى الـ 56 لاعتداءات منظمة الجيش السري الفرنسية على عمال ميناء الجزائر.

قال إن إحياء هذه الذكرى الاليمة تبرهن أن جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر “لم يسلم منها أحد”.

وأضاف الوزير قائلا : “إحياء الذكرى هي فرصة كذلك لتقييم أنفسنا وندرك المسؤولية الملقاة على الجزائريين اليوم”.

من جانبه, ذكر ممثل مؤسسة ميناء الجزائر أن تفجير 2 ماي 1962 لم يكن الاول من

نوعه بل احدى حلقات الجرائم التي اقترفتها هذه المنظمة المسلحة منذ التوقيع

على اتفاقيات ايفيان (19 مارس 1962).

يذكر أن الاعتداء الذي نفذته عصابات منظمة الجيش السري الفرنسي في مثل هذا

اليوم وعلى الساعة السادسة صباحا من سنة 1962،خلّف سقوط 200 شهيد من العمال والمواطنين الجزائريين.

وأزيد من250 جريح أصيبوا خلال تفجير سيارة مفخخة أمام مركز توظيف عمال الموانئ.

واستهلت مراسم الإحياء بالترحم على أرواح الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب أمام النصب التذكاري المتواجد بمقربة من المدخل الرئيسي لميناء الجزائر.