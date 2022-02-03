وزير المجاهدين ربيقة ينعي عبد الحميد زوبا

ألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة اليوم الخميس، كلمة تعزية، خلال مشاركته في مراسم دفن لاعب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا.

وذكّر الوزير ربيقة، بمسار المجاهد الفقيد خلال الثورة التحريرية، كلاعب في صفوف جبهة التحرير الوطني.

كما نوه وزير المجاهدين وذوي الحقوق، لمساهمة زوبا، في تعزيز الدعم الدولي لثورة التحريرية، إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

ومن الجانب الرياضي، أشار الوزير العيد ربيقة، لدور عبد الحميد زوبا، في وضع اللبنة الاولى لكرة القدم الجزائرية.