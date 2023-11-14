وزير المجاهدين: “ستظلّ الجزائر دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني قولًا وفعلًا”

جدد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة، دعوة الجزائر لكل الأطراف الإقليمية والدّولية من أجل السعيّ إلى إحداث استفاقة عاجلة لضمير المجتمع الدولي ووقف العُدوان على غزة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الموسوم بـ”بناء جبهة موحدة للنهوض بقضية العدالة ودفع التعويضات إلى الإفريقيين”، المنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، قال ربيقة:”ونحن نتحدث عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في إفريقيا وعانت منها طويلاً شعوبنا الإفريقية، نشهدُ اليوم جرائم إبادة ومجازر وحشية يرتكبها الكيان الصهيوني، ضد الشعب الفلسطيني، أمام مرأى وصمت عالمي رهيب..”

وأضاف أن هذه الجرائم في حقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل أدانها كلّ أحرار العالم في كل المحافل الدولية، وستظلّ الجزائر دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني قولًا وفعلًا.

وأكد الوزير في الأخير، ثباتَ مَوقفِ الجزائر الـمُعبِّر عن الوفاءِ لتاريخنا الـمجيد في حق الشعوب في تقرير مصيرها وتطلعاتها المشروعة لاستعادة حريتها واستقلالها وعلى رأسها الشعبين الفسلطيني والصحراوي الشقيقين.

وللإشارة، شرع وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة في زيارة عمل إلى جمهورية غانا تدوم ثلاثة أيام.وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.