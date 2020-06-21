وزير المجاهدين: سنذهب إلى قانون تجريم الاستعمار

كشف وزير المجاهدين، طيب زيتوني، اليوم الأحد، أن الجزائر ستذهب إلى قانون تجريم الاستعمار، خاصة وأنه مطلب شعبي.

وأوضح الوزير خلال مناقشة مشروع قانون ترسيم يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، بالبرلمان، أن فرنسا بدأت تتزعزع بعد الحديث عن هذا القانون، وهو ما ظهر في قنواتها التلفزيونية.

وأضاف زيتوني “يجب على فرنسا الاعتراف بجرائمها واستعاده ارشيفنا عبر خبراء جزائريين، لأننا لا نثق بالفرنسيين، خاصة وأنهم يزورون التاريخ”.

وعن تفاصيل القانون، قال الوزير إنه تم تشكيل لجان مشتركة لاسترجاع الارشيف، لكن هناك تماطل من الطرف الفرنسي.

وصرح زيتوني “لا أحد من الوزراء السابقين كان يتكلم على الأرشيف والجماجم وضحايا التجارب النووية”.