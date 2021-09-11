وزير المجاهدين عن ياسف سعدي..الجزائر فقدت مجاهدا من طينة الكبار وإسمك سيبقى خالدا بين الأجيال

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم السبت، أنه بوفاة ياسف سعدي الجزائر ودعت مجاهدا من الرعيل الأول للثورة التحريرية، وفقدت مجاهدا من طينة الكبار وأحد أبنائها البررة.

وقال وزير المجاهدين في كلمة تأبينية خلال تشييع جثمان المجاهد الراحل ياسف سعدي بمقبرة القطار، أن “الجزائر لن تنساك وإسمك سيبقى خالدا بين الأجيال.”

وأضاف أن المجاهد قدّم للوطن النفس والنفيس وكان السباق في حمل مشعل أول نوفمبر، مشيرا الى أنه تلقى مهاما جساما بعد توليه الجناح العسكري للمنطقة الحرة وأبلى البلاء الحسن في ذالك.

كما أكد الوزير أن الجزائر فقدت مناضلا وخادما للوطن.

هذا وتوفي المجاهد ياسف سعدي أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض ووري الثرى مساء اليوم بمقبرة القطار بالعاصمة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قدّم اليوم السبت، تعازيه في وفاة المجاهد الراحل ياسف سعدي.