وزير المجاهدين: عيد النصر محطة لتجديد العهد مع الوطن

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، اليوم 19 مارس 2026 بساحة المقاومة بالعاصمة. على إحياء الذكرى الرابعة والستين لعيد النصر تحت شعار: “أمجاد خالدة وانتصارات تتجدد”.

واستهلّت المراسم برفع العلم الوطني ووضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري المخلّد لتضحيات الشهداء الأبرار.

كما أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أنّ إحياء هذه الذكرى المجيدة يندرج في إطار الوفاء لدماء الشهداء الزكية والأرواح الطاهرة. مشددا على أنّ عهد النصر صيرورة تاريخية متواصلة. فكما انتصر الأسلاف بالأمس في معركة التحرير، تواصل الجزائر اليوم. بقيادة رئيس الجمهورية ترسيخ مكاسبها في معارك البناء والتشييد والنهوض الشامل.

كما أبرز أن مسؤولية الحفاظ على الأمانة التي تركها الشهداء تقع على عاتق أبناء الجزائر اليوم. من خلال الإخلاص في خدمة الوطن والعمل على صون وحدته وأمنه واستقراره. داعياً إلى التكاتف والعمل بروح جماعية من أجل رفعة الجزائر.

وأضاف وزير المجاهدين، أن جيل الاستقلال، المتشبع بالروح النوفمبرية، مدعو إلى تجديد العزم على بناء جزائر قوية ومنتصرة. وجعل من عيد النصر محطة لتجديد العهد مع الوطن وتعزيز الوفاء لتضحيات الشهداء والمجاهدين.

للإشارة، فقد حضر هذه الفعالية مجاهدون ومجاهدات، والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. بالإضافة كذلك إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، إلى جانب الإطارات المدنية والعسكرية وممثلي الأسرة الثورية.

div>

