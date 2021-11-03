وزير المجاهدين: قطاع البريد شكّل أهمية كبيرة إبان الثورة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة اليوم الأربعاء، أن قطاع البريد و المواصلات شكل أهمية كبيرة خلال ثورة التحرير الوطني.

وأضاف الوزير خلال ندوة تاريخية حول بسط السيادة على البريد المواصلات السلكية واللاسلكية، أن المجاهدين تحملوا المعاناة والصعوبات في كل الظروف خلال الثورة.

وفي هذا السياق ترحم وزير المجاهدين على شهداء البريد والمواصلات خلال الثورة وما لحقهم من بعد الاستقلال الذي قاموا بمهامهم على أكمل وجه من أجل الوطن.

إلى جانب ذالك، أكد ربيقة أن أبناء وبنات الجزائر من منتسبي القطاع بعد الإستقلال أصروا على رفع التحدي لمواصلة هذا المكسب.

مضيفا أن القطاع بفضل جهود منتسبيه يؤدي خدمات راقية في ظل ثورة التكنولوجيا الحاصلة.

من جهته شكر الوزير مؤسسات القطاع على رأسها بريد الجزائر واتصالات الجزائر وموبيليس على مرافقتها للوزارة في كل تظاهرة.

من جانبه دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي في كلمة له خلال هذه الندوة التاريخية وزير المجاهدين الى إنشاء نصبا تذكاريا تخليدا لأرواح شهداء البريد والمواصلات من المجاهدين خلال ثورة التحرير.

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وزير المجاهدين: لا تراجع عن مطلب اعتــراف فرنسا بجرائمهـا

كما شدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على أنّ مطلب الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه.

واعتبر الوزير في حوار خص به يومية الشعب، تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية.

وحذر الوزر الشباب من الوقوع في فخ من يموّل حملات مغرضة، ويشن حروبا إعلامية لتشويه تاريخنا.

وقال “إنّ الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية، قد وثقها وجرمها الفرنسيون أنفسهم، من عسكريين وسياسيين وحقوقيين”.

مضبفا “إنّ بشاعة الاستعمار الفرنسي للجزائر أضخم من أن تصور وتستقرأ في أسفار أو مجلدات، فما بالنا ببضع صفحات”.