وزير المجاهدين للتلاميذ: ثابروا وإجتهدو لكسب المستقبل

توجه وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، بكلمة إلى التلاميذ والأساتذة، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2023/2022.

ونشر الوزير تدوينة على صفحته بفايسبوك جاء فيها: “بمناسبة التحاق بناتنا وأبنائنا الأعزاء. أمل الأمة ومستقبلها الزاهر، بمقاعد الدراسة. أتوجه إليهم بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة”.

وأضاف ربيقة: “حاثا إياهم على المضي قدما في طلب العلا وانتهاج دروب الاجتهاد والمثابرة. لكسب رهان المستقبل الواعد لوطننا المفدى”.

كما توجه الوزير، بالتحية والتقدير والاحترام لأصحاب الفضيلة، مربي الأجيال. متمنيا لهم سنة دراسية موفقة على كافة المستويات. لبلوغ ما تصبو إليه الأسرة التربوية من أهداف نبيلة.

وحث الوزير، على تلقين التلاميذ، الوفاء لتضحيات الشهداء والاعتزاز بأمجادهم. وترسيخ المبادئ السامية لثورة أول نوفمبر في وجدان الناشئة وتلقينهم قيم العلم والعمل والأخلاق.