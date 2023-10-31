وزير المجاهدين.. ما يحدث في فلسطين شبيه بثورة الجزائر

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، إنّ ما يحدث في فلسطين يذكّر بما حدث على أرض الجزائر قبل ستة عقود.

وأشار ربيقة في تصريح للإذاعة، إلى أنّ أوجه الشبه كبيرة بين ثورة الجزائر الكبرى وما تشهده فلسطين حالياً. موضحا “الأساليب هي نفسها مع اختلاف الزمان والمكان، فقد قال الاحتلال الفرنسي عن ثوّار الجزائر أنّهم (خارجين عن القانون)، فما أشبه اليوم بالبارحة”.

كما تابع الوزير، “أساليب القمع والتقتيل التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في فلسطين هي نفسها التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر”. “من نفي وتهجير وتقتيل وتشريد واستعمال كل أساليب الإبادة الجماعية”. و”الجرائم المقترفة ضدّ الإنسانية يلاحظها العالم وسط تعتيم الإعلام الدولي”.